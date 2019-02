Bleiburg"Team Österreich Tafel" sucht noch nach Mitarbeitern

Seit Kurzem verteilt die "Team Österreich Tafel" im Bezirk auch in der Rotkreuz-Stelle in Bleiburg Lebensmittel. Es werden noch helfende Hände gesucht.

© Rotes Kreuz Feldkirchen

Die „Team Österreich Tafel“ konnte in Bleiburg einen guten Start hinlegen. Zehn Menschen haben Lebensmittel für 25 Personen abgeholt. „Wir sind mit dem Start zufrieden“, sagt die Koordinatorin Hildegard Krassnik. Die Stimmung sei nett gewesen, die Menschen hätten die einwandfreien Lebensmittel mit Freude mitgenommen. Vor allem das Brot sei zu knapp gewesen. Daher sei man auf der Suche nach einem Brotspender für Bleiburg. „Ein Bäcker aus der Region wäre idealer Ansprechpartner. Die Aktion wird nun jeden Samstag ab 19 Uhr bei der Rotkreuzstelle in Bleiburg laufen“, kündigt Krassnik an, die noch freiwillige Mitarbeiter für Bleiburg sucht.