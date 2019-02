Klopeiner See

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© pressmaster

Die letzten Tage haben gezeigt, dass der Weg der Sachlichkeit in der touristischen Diskussion immer weiter verlassen wird. Das bringt den Tourismus in Südkärnten nicht weiter“, sagen Daniel Orasche, der als Geschäftsführer der Tourismusregion Klopeiner See–Südkärnten gekündigt hat und Andreas Kristan, Vorsitzender der Tourismusregion. Auch Adrian Plessin, Büroleiter von Landesrat Ulrich Zafoschnig, meldete sich zu Wort: „Um wieder auf einen gemeinsamen Weg zu kommen, holen wir Tourismusreferent Ulrich Zafoschnig (ÖVP), Regionalentwicklungsreferent Martin Gruber (ÖVP) und Gemeindereferent Daniel Fellner (SPÖ) an einen Tisch. Ziel ist es, gemeinsam etwas für die Region zu entwickeln. Das geplante Badehaus kann einen Beitrag dazu leisten. Aber ein Projekt darf nicht zum Spielball zwischen Politik und Tourismus werden.“

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.