Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In St. Kanzian liegen die Immobilienpreise zwischen 80 und 85 Euro, vor vier Jahren waren es noch 65 Euro pro Quadratmeter © Markus Traussnig

"Überall, wo Arbeitsplätze geschaffen werden, steigt der Preis für Wohnbauten“, sagt Franz Sablatnig von Immobilien Sablatnig aus Mittertrixen. Im Moment gäbe es eine hohe Nachfrage, aber wenig Angebot im Bezirk. „Die Menschen suchen etwas in ruhiger Lage, am besten im Südhang mit guter Anbindung an die Infrastruktur“, erklärt Sablatnig. In Völkermarkt seien St. Ruprecht, Ritzing oder die Rudolfgründe beliebt.