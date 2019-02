Facebook

PlüschOn GmbH ist insolvent (Sujetbild) © Fotolia/Joerg Imme

Am Mittwoch wurde über das Vermögen der "PlüschOn GmbH" in Bleiburg über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Das Unternehmen wurde vor rund 2,5 Jahren gegründet. Verkauft und vermietet wurden Plüsch- und Kuscheltiere, die auf Wunsch animiert wurden.