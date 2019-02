"Kuh-Touristen" haben streunende Rinder aus Unterort bei Feistritz in höhere Lagen vertrieben. Landwirt Franz Glinik ist darüber verärgert. Wir haben uns vor Ort ein Bild gemacht.

Ein Stier, zwei Kühe und vier Kälber laufen in Unterort in Bleiburg frei herum © Tamina Katz

Nachdem Ende Jänner in der Kleinen Zeitung der Artikel „Freilaufende Rinder verbreiten Angst“ erschienen ist, sind die kleinen Orte Unterort und Oberloibach in Bleiburg Ziel von Schaulustigen geworden. Mit gezückten Handys werden die Tiere gesucht und, wenn gefunden, auch fotografiert. Was den Stier, die zwei Kühe und vier Kälber verschreckt haben soll. „Die Tiere sind scheu und laufen vor den Menschen, die sie fotografieren wollen, weg“, sagt Besitzer Franz Glinik.