Die Straße ist derzeit befahrbar. Vorsicht ist geboten © Facebook/Smrtnik

Aufgrund der starken Niederschläge am Sonntag sind in der Gemeinde Eisenkappel-Vellach im Bereich Žležičhügel im Lobnikgraben ein Hang und ein Teil der Straße weggebrochen. Die Straße ist einspurig befahrbar. „Wenn das Wetter so bleibt, kann das Holz transportiert werden. Beim nächsten Warmwettereinbruch muss die Straße allerdings für den Lkw-Verkehr gesperrt werden“, sagt Bürgermeister Franz Josef Smrtnik. Die Marktgemeinde werde sich Bemühen, dass die Hangrutschung so schnell wie möglich saniert werde. Wie viel das Kosten wird, steht noch nicht fest. „Billig wird es sicher nicht. Es ist ein großer Schaden für die Gemeinde“, sagt Smrtnik. © Facebook/Smrtnik

