Alter Brauch Im Jauntal regnete es am Sonntag "Striezel"

Sie bringen Glück und Gesundheit. Zahlreiche Teilnehmer waren am Sonntag in Stein im Jauntal wieder beim traditionellen "Striezelwerfen" mit dabei.

Der Brauch wird bereits seit 1849 vollzogen © KLZ/Weichselbraun

Hunderte Menschen nahmen auch heuer wieder am „Striezelwerfen“ teil. Nach dem traditionellen Gottesdienst in der Kirche Stein im Jauntal versammelte sich die Menschenmenge am Vorplatz beim Nebengebäude der Kirche, um die begehrten Brotstriezel zu erhaschen.

