Streit zwischen einem Paar in Völkermarkt eskalierte: Mann stieß Freundin gegen eine Türe. Sie wurde dabei verletzt. Der Mann wurde angezeigt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wieder wurde eine Frau Opfer einer Gewalttat © APA/Techt

Am Samstag gegen 18.30 Uhr kam es in der gemeinsamen Wohnung eines Paares im Bezirk Völkermarkt zu einer tätlichen Auseinandersetzung. In deren Verlauf stieß der Mann (38) seine Lebensgefährtin (49) gegen eine Türe.