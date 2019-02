Bleiburg"Team Österreich Tafel" verteilt erstmals in Bleiburg

Am Samstag ab 19 Uhr können Menschen mit geringem Einkommen erstmals bei der Rot Kreuz-Dienststelle in Bleiburg gespendete Lebensmittel gratis abholen. Organisiert wird das Hilfsprojekt von der "Team Österreich Tafel".

Team Österreich Tafel © Katz-Logar

"Verwenden statt verschwenden" ist das Motto des Vereines "Team Österreich Tafel" im Bezirk mit der Koordinatorin Hildegard Krassnik. "Wir fahren jeden Samstag ab 18 Uhr mit vier Rettungswagen zu den Supermärkten des Bezirkes und sammeln überschüssige Lebensmittel", berichtet Krassnik, die im Bezirk Völkermarkt 67 ehrenamtliche Mitarbeiter hat.

Die Lebensmittel werden noch am selben Tag bei den Rot-Kreuz-Dienststellen in Völkermarkt und Bleiburg verteilt. Insgesamt beteiligen sich an der Aktion "Team Österreich Tafel", die vom Roten Kreuz und Ö3 vor neun Jahren ins Leben gerufen wurde, 18 Supermärkte der Unternehmen Spar, Billa, Lidl, Hofer und Penny. "Daneben gibt es noch Lebensmittelspenden von Landwirten, Bäckereien und Privatpersonen", zeigt sich die Koordinatorin erfreut. Hildegard Krassnik © Privat

Wer bekommt die Lebensmittel?

Bezugsberechtigt sind alle Einzelpersonen, die monatlich Netto nicht mehr als 1238 Euro zur Verfügung haben. "Das Einkommen wird mit einer einfachen Unterschrift bestätigt", sagt Krassnik. In Bleiburg werde die Aktion wegen der vielen Menschen, die von einer Ausgleichszulage leben, nun wie in Völkermarkt jeden Samstag durchgeführt. In Kärnten ist die "Team Österreich Tafel" in sieben Bezirken tätig.