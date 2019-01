Nach der Ankündigung von Regions-Geschäftsführer Daniel Orasche, zu kündigen, will man bei einer Generalversammlung der Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten alle offenen Fragen und Vorwürfe aufarbeiten.

Eines der umgesetzten Projekte in der Region, die Aussichtsplattform auf dem Kitzelberg © TOURISMUSVERBAND KLOPEINER SEE-SÜDKÄRNTEN

Für viele völlig überraschend hat am Mittwoch der Geschäftsführer der Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten Daniel Orasche, seinen Rückzug erklärt. Er wolle noch bis Ende April das Spielhaus in der Walderlebniswelt, den Biketrail am Turnersee und das Badehaus auf Schiene bringen, wie wir bereits gestern berichteten.

