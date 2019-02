Völkermarkt„Tote Hose“ im Kaiserreich mit schwarzen Schafen

Zum 21. Mal wirft sich an diesem Samstag die Faschingsgilde St. Peter am Wallersberg in den Narrenreigen – samt Busreise durch den Bezirk. Vorerst trifft man sich aber einmal zum Lachen beim Schlosswirt.

Die St. Peterer Narren auf Sightseeingtour durch Unterkärnten © Zdravko Haderlap

"Logo-Logo“ heißt es am Samstag bereits zum 21. Mal bei der Faschingssitzung der Faschingsgilde St. Peter am Wallersberg im „Sitzungssaal“ des zwischenzeitlich geöffneten Schlosswirtes. Während sich Annemarie Frager und Inge Miklau aus Gründen der aktuellen Datenschutzrichtlinien überaus vorsichtig über die „Heißen Vorkommnisse“ des Jahres in Völkermarkt und Umgebung wagen, ist in der aberwitzigen, mit Alkohol befeuerten „Sightseeingtour durch Unterkärnten“ viel leichter festzustellen, dass überall, wo man hinschaut, nur „tote Hose“ herrscht.

Auf der Bühne Darsteller. Walter und Oliver Slamanig, Andreas Schildberger, Annemarie Frager, Inge

Miklau, Andrea Lobnig, Chiara Gaugg, Inge und Carina Kassl, Monika Morri, Hemma, Markus und Michael Mucher, Martina Drobesch, Kerstin Napetschnig, Eva Trappitsch, Leonie Unterberger, Erwin Kaspar, Manuela, Andreas und Karl Marko, Alexandra Kristan, Ewald Lippe,

Josef Jahn jun. Siegfried Jellen und Mario Kaspar.

Moderation. Reinhard Schildberger

Technik/Film. Andreas David, Michael Mucher, Paul Korak

Maske. Helga, Isabella und Lisa Schildberger

Weitere Aufführungen. 2., 8., 16., 22. und 23. Februar, jeweils um 19.29 Uhr im Schlosswirt St. Peter.

Karten. 16 Euro. Vorverkauf: „Sort Mac“ in Völkermarkt, „Tramp-Design“, Industriepark Völkermarkt, Schlosswirt.

In Film-Dreh „Bruno der Bär“ mitundsowieerfährt man, dass Jagd-Statisten nun auch beim Maschinenring Völkermarkt anzuheuern sind. Dann braucht man sich nicht wundern, dass am Ende des Drehs nicht der Bär, sondern der Kelag-Ingineur als Leidtragender da liegt. Einen tiefgründigen Charakter stellen in „Landfrau trifft Stadtfrau“undunter Beweis, wo sie über den Liebesakt im Rhythmus der Kirchenglocken sowie über die sprachlich spitzfindigen Preisunterschiede bei Frauen- und Zahnärzten sinnieren.Mit dem Schlachtruf „Unser Walter, unser Walter, hey, hey, hey“ wird wiederum „Waltine“ () zu ihrem Rundumschlag über und unter die Gürtellinie vom Publikum angetrieben. Und dass es die Selbsthilfetruppe der Landjugend in „Flirten leicht gemacht“ mit Überraschungsgast „Sepp Forcher“ nicht leicht hat, liegt auf der Hand. Abgerundet wird die vonmoderierte Narrensitzung mit Tanzeinlagen der „Crazy Girls“ (Leitung:), „Majte Kelly und Roland Kaiser“ () sowie „Vålte und sei Ålte“ (und). „Elvis“ (). Und die „Smrtniks“ mit ihrer Lobeshymne „Eine rote Herde ist mein Kaiserreich und dazu noch Schwarze mittendrin ...“ (Franz Josef der Schöne) setzten noch eins drüber.