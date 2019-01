Informationsabend findet am 5. Februar bei den Schulschwestern statt. Kursbeginn ist am 28. Februar.

Die Nachfrage nach ehrenamtlichen Hospiz- und Trauerbegleitern ist enorm. Aus diesem Grund wird im Pflegeheim der Schulschwestern in Bleiburg ein Kurs angeboten. Am 5. Februar findet dort um 18 Uhr ein Informationsabend statt. Der Kurs beginnt dann am 28. Februar und ist in verschiedene Module aufgeteilt, die monatlich bis Juli stattfinden. Veranstalter ist die „Diakonie – Akademie de la Tour“.