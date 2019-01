Facebook

© Hubert Budai

Mit Ende April hört Daniel Orasche (41) als Geschäftsführer der Tourismusregion Klopeiner See-Südkärnten auf. "Die Zusammenarbeit mit den kommunalen Entscheidungsträgern war nicht mehr tragbar. Wir hatten unterschiedliche touristische Denkweisen. Ich wollte meine Heimat touristisch weiterentwickeln, musste aber feststellen, dass politisch klein gedacht wird und dass nicht alle eine Weiterentwicklung wollen", sagt Orasche gegenüber der Kleinen Zeitung. Bis zu seinem Aus wolle er noch das Spielhaus am Klopeiner See, den Bike-Trail am Turnersee und das Badehaus auf Schiene bringen.

