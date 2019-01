Facebook

In Konkurs: Handel mit Farben und Lacken © Fotolia/Lux

Über das Vermögen der Firma Roman Werner Mero, Handel mit Farben und Lacken, in Völkermarkt wurde am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet. Dem KSV1870 liegen derzeit noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor.