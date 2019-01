Facebook

Die Gemeinde Gallizien steht unter Schock. Kindergartenleiterin Irene Irsic ist am Montag im 58. Lebensjahr plötzlich und unerwartet verstorben. Sie leitete den Kindergarten seit der Eröffnung vor 21 Jahren. Sie übte ihren Beruf mit viel Herzblut aus. Besonders stolz war sie auf den Gesundheitspreis, den der Kindergarten als einer der ersten in Kärnten 2005 verliehen bekam. Irene Irsic hinterlässt eine Lücke. Nicht nur in ihrer Familie, bei ihren Freunden und Kolleginnen, sondern auch bei ihren Schützlingen. Die Verabschiedung ist am Freitag um 14 Uhr in der Aufbahrungshalle in Gallizien.