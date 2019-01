Zum Striezelwerfen treffen sich traditionell am Sonntag Hunderte vor der Kirche in Stein im Jauntal. Der Brauch erinnert an die Pfalzgräfin Hildegard von Stein.

Die Striezel werden von der Burgmeierei in die Menge geworfen © Weichselbraun

In Stein im Jauntal erinnert Anfang Februar alljährlich ein Brauch an die Pfalzgräfin Hildegard von Stein. Um diese Frau, der große Mildtätigkeit nachgesagt wird, ranken sich viele Legenden. So soll sie die Menschen nicht nur mit Speis und Trank versorgt, sondern sogar ein Spital zur Pflege von Armen und Kranken errichtet haben. Am Sonntag findet nach der Messe um 10 Uhr das Striezelwerfen statt – in Erinnerung an die selige Hildegard von Stein, die dieses Armenmahl kurz vor ihrem Tod am 5. Februar 985 verfügt haben soll. Ab 11 Uhr fliegen dann die Striezel von der Meierei.

