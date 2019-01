Am Vorabend zu Maria Lichtmess steht Bad Eisenkappel im Zeichen des Kirchleintragens. Im Vers, der gerufen wird, kommt auch das ehemalige Gasthaus „Kocel“ vor.

Beim Kirchleintragen leiern die Kinder einen halb lateinischen, halb slowenischen Spruch herunter © Weichselbraun

"Ante Pante populore, Koclve vrate cvilelore“ wird es am Vorabend zu Maria Lichtmess, dem 1. Februar, zum wiederholten Male aus Hunderten Mündern der Kirchleinträger in Bad Eisenkappel erschallen. Dabei bezieht sich der erste, immer wiederkehrende Vers „Ante pante populorum“ auf das Lukas-Evangelium, in dem die Rede ist von „Quia viderunt oculi mei salutare tuum, quod parasti ante faciem mnimum populorum – denn meine Augen haben dein Heil geschaut, das du vor dem Angesicht der Völker bereitet hast“.