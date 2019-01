Durch den Schneefall Arbeiter verletzte sich mit Hubwagen

Facebook

© Jürgen Fuchs

Am Montag um 9.15 Uhr wurde ein 23-Jähriger Völkermarkter in der Arbeit verletzt. Er fuhr mit einem beladenen Elektrodeichselhubwagen ins Freie und blieb mit diesem im Schneematsch stecken. Aus diesem Grund gab er mehr Gas. Plötzlich hatte der Hubwagen wieder Gripp und die Deichsel schlug stark nach links aus. Der Mann ließ die Deichsel nicht aus und wurde an der linken Schulter unbestimmten Grades verletzt. Nach ärztlicher Versorgung musste er in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden.