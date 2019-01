In einer Firmenhalle wollte am Montag kurz vor 5 Uhr ein 48-jähriger Mann aus der Gemeinde Bleiburg in einen Lkw einsteigen. Er rutschte aus, stürzte auf den Hallenboden und verletzte sich unbestimmten Grades.

Der Verletzte wurde ins Unfallkrankenhaus eingeliefert © KLZ/Helmuth Weichselbraun

Schwerer Arbeitsunfall am Montag kurz vor 5 Uhr früh in einer Firmenhalle in Eberndorf. Ein 48-jähriger Mann aus der Gemeinde Bleiburg wollte in einen dort abgestellten Lkw einsteigen. Der Mann rutschte aus und stürzte auf den Hallenboden. Der 48-Jährige musste mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ins Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht werden.