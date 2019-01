Facebook

Gewinnerin Silvia Pukart darf sich über den „Goldenen Suppenschöpfer“ freuen © Rosina Katz-Logar

Zum zehnten Mal wurde heuer die „Saure Supp’n Olympiade“ veranstaltet. Die Hotelierin Silvia Pukart vom Klopeiner See konnte mit ihrer Suppe die Jury überzeugen. Sie wurde am Freitag im K3 zur „Jauntaler Saure Supp’n Wirtin 2019“ gekürt. Zweite wurde Claudia Faak vom Café Stifterl Eberndorf und dritter Konny Kolleritsch vom Gasthaus Kirchenwirt in Eberndorf.