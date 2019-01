Auf der Aufschrift des neuen Bahnhofes in Kühnsdorf soll der Name Völkermarkt nicht mehr vorkommen. Ein Rückblick auf die bewegende Eisenbahngeschichte der Bezirksstadt in Unterkärnten.

Der Bahnhof Völkermarkt-Kühnsdorf wird künftig Kühnsdorf-Klopeiner See heißen © Markus Traussnig

Bei seiner letzten Sitzung im Vorjahr hat der Gemeinderat der Marktgemeinde Eberndorf einstimmig die Umbenennung des neuen Bahnhofes in Kühnsdorf von „Völkermarkt-Kühnsdorf“ in „Kühnsdorf-Klopeiner See“ beschlossen. Begründung: In erster Linie sei der Ort zu nennen, wo der Zug anhalte. Und: Nachdem ein IC-Halt eingeplant sei, liege es in der Natur der Sache, auch eine Tourismusattraktion wie den Klopeiner See als Bezeichnungsergänzung hinzuzufügen. Das heißt, mit der Inbetriebnahme der Koralmbahn im Abschnitt Klagenfurt-Wolfsberg 2023 wird der Name der Bezirksstadt aus dem Eisenbahnnetz verschwinden.

Im 19. Jahrhundert wurde auf dem Gebiet der Österreichisch-Ungarischen Monarchie im großen Stil das Eisenbahnnetz als Massenverkehrsmittel über 28.000 Kilometer ausgebaut. So wurden etwa die Fernverbindungen von Wien nach Triest, zwischen Marburg und Innichen, die Pustertalbahn und zahlreichen Nebenbahnen bis zur Adria geschaffen.

Zwei Trassen zur Auswahl

Bei der Planung der Eisenbahn in Südkärnten von Marburg nach Klagenfurt in den Fünfzigerjahren des 19. Jahrhunderts durch die „K. k. private Kärntner Eisenbahn“ standen zwei Trassen zur Auswahl: Am linken Drauufer über Völkermarkt-Lippitzbach-Lavamünd-Unterdrauburg sowie eine weitere rechtsufrig der Drau durch das Gebiet der Eisen- und Kohlenwerke des Mießtales. Die Mehrheit der Völkermarkter Bürger mit Bürgermeister Josef Nagele I. – zugleich Gastwirt und Brauereibesitzer – konnten jedoch den wirtschaftlichen Schub durch die Eisenbahn nicht abschätzen. Sie dachten vor allem an die Erhaltung des bewährten Verkehrs auf der Straße, von dem sie selbst zu dieser Zeit auch als Fuhrunternehmer profitierten. So entschied man sich gegen die Eisenbahn durch Völkermarkt.

Als am 1. Juni 1863 die Strecke Marburg-Klagenfurt von der „K. k. priv. Südbahngesellschaft“ eröffnet wurde, geriet Völkermarkt verkehrtechnisch ins Abseits. „Eine Strecke von sechs Kilometern mit einer bemauteten Brücke über die Drau trennte die Stadt von der neuen Eisenbahn und dem Bahnhof Völkermarkt/Kühnsdorf’“, schreibt 2001 Günther Körner in seinem Beitrag „Völkermarkt und die Eisenbahn“ in der Chronik „750 Jahre Stadt Völkermarkt“.

Nachteilige Folgen

Recht bald sollten sich die nachteiligen Folgen zeigen: Während entlang der Bahn in den 1870er-Jahren ein beachtlicher Wirtschaftsaufschwung zu verzeichnen war, stagnierte Völkermarkt. In Kühnsdorf entstand ein großes Sägewerk, in Sorgendorf blühten Ziegelei und Bierbrauerei auf, neue Orte entwickelten sich. In Völkermarkt hingegen kam der Personenverkehr praktisch zum Erliegen, Handel und Gewerbe erlitten spürbare Einbußen.

Der Bau der „Cappler Straße (Seeberg Straße) im Jahr 1865 konnte die missliche Verkehrslage von Völkermarkt nur mindern. Bald änderte sich die öffentliche Meinung und man bedauerte die kurzsichtigen Beschlüsse von damals.

Söhne als Befürworter

In der Folge wurden die Söhne derer, die den Eisenbahnanschluss verhindert hatten, zu vehementen Befürwortern. Sie bildeten ein Aktionskomitee für eine Eisenbahn Brückl-Völkermarkt-Kühnsdorf, dem Oskar Graf Christallnigg als Obmann, Johann Pinteritsch d. J. und der Reichsratsabgeordnete Josef Nagele II. angehörten.

Im Mai 1895 wurde dem Landesausschuss eine Kostenschätzung vorgelegt, man wollte ein Fünftel der 578.650 Gulden durch Stammaktien aufbringen. Nach positivem Beschluss des Landtages wies der Landeshauptmann am 28. April 1900 den Landesausschuss an, mit den Interessenten wegen der Errichtung der Bahnlinie in Verbindung zu treten.

Im September 1907 wandten sich Vertreter der Stadtgemeinde und des Komitees erneut an den Landtag – mit der Bitte um Bewilligung der Bahnlinie und Übernahme von zehn Prozent der Stammaktien. Zehn Prozent der mittlerweile 2,1 Millionen Kronen wollte das Aktionskomitee selbst aufbringen. Die Bewilligung erfolgte am 12. Oktober 1907. Dabei war jedoch nur mehr vom Bau einer Bahn Kühnsdorf-Völkermarkt die Rede. Am 17. Mai 1909 wurde das Projekt genehmigt. Geplant war ein Anschluss am Bahnhof Völkermarkt/Kühnsdorf sowie die Errichtung dreier Haltestellen in Kohldorf, St. Peter am Wallersberg und Völkermarkt.

Einen neue Idee blockiert das Vorhaben

Trotz Genehmigung gab es am 8. Dezember 1907 einen Antrag an den Landesausschuss auf eine Rückstellung des Projekts. Es war die Idee einer Kärntner Ostbahn mit Streckenführung Klagenfurt-Freudenberg-Griffen-St. Paul geboren worden – mit den Bürgermeistern von Klagenfurt und Griffen im Komitee. Vorgestellt wurde das Projekt „Kärntner Ostbahn“ am 14. Oktober 1908 und als neue Hauptbahn beworben.

Zahlreiche Urgenzen aus Völkermarkt folgten, doch die Planung der Kärntner Ostbahn – vorerst bis Griffen – ging zügig voran. Im November 1912 folgte eine Begehung, bei der auch die Völkermarkter ihre Meinung kundtaten und das Projekt begrüßten – in Verbindung mit der Lokalbahn Völkermarkt-Kühnsdorf. Völkermarkt bemühte sich noch weiter um die Realisierung, doch im Dezember 1913 teilte Reichsstagsabgeordneter Nagele den Völkermarktern mit, dass aus strategischen Überlegungen der Bahnbau in Bosnien Vorrang haben werde.

Zahlen und Fakten Das Eisenbahnnetz in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie hatte 1891 eine Gesamtbaulänge von 28.066 Kilometer erreicht. 7132 km entfielen auf die Staatsbahnen, der Rest auf private oder fremde Bahnen. Das Staatsbahnen-Netz verfügte zu diesem Zeitpunkt über 1378 Lokomotiven, 3195 Personen- und 25.883 Güterwagen. Befördert wurden im Jahr 1891 31,9 Millionen Personen und 16,9 Millionen Tonnen Güter. Bis zum Ende der Monarchie 1918 umfasste des Staatsnetz 19.000 km.

Am 1. Juni 1863 hat die „K. k. priv. Südbahngesellschaft“ die Strecke Marburg-Klagenfurt eröffnet. Sie war nach der Eröffnung die erste durchgehende

Eisenbahnverbindung von Wien nach Klagenfurt. Bis 1871 wurde in weiteren Etappen die Lücke bis Innichen zur Pustertalbahn geschlossen. Die Strecke war Teil des Fernverkehrsnetzes von Budapest nach Paris.

Quellen. Geschichte der Eisenbahnen, III. Band, Karl Prochaska, Wien. 750 Jahre Stadt Völkermarkt, 2001, Herausgeber und Autor: Günther Körner. Wikipedia. ÖBB.

Hubert Budai Redakteur Regionalbüro Völkermarkt/Wolfsberg Mehr von Hubert Budai

Die Völkermarkter Lokalbahn wurde nicht in die Reichs-Eisenbahnvorlage aufgenommen, die Ostbahn für eine spätere Errichtung nur bis Völkermarkt. Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges machte letztlich die Pläne zunichte. 1926 drängte Völkermarkt noch einmal auf die Realisierung der Ostbahn, mit Hinweis auf Versprechen der Kärntner Landesregierung zur Volksabstimmung 1920. Erfolglos, denn nur drei Jahre später brach die Weltwirtschaftskrise aus.