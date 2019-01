Facebook

Samuel Hoffmann und Nina Münzer wollen Ansprechpersonen sein und ihren Mitschülern helfen © Daniela Grössing

"Hallo Buddy!" Samuel Hoffmann wird freudig von seiner sogenannten Buddy-Klasse begrüßt. Der 16-jährige Bleiburger besucht die siebente Klasse des Alpen-Adria-Gymnasiums in Völkermarkt und hat sich entschieden, am „Peer Mediations“-Lehrgang der Schule teilzunehmen. Durch dieses Programm wird an der Schule aktiv gegen Mobbing vorgegangen. 34 Schüler zwischen der fünften und achten Schulstufe nehmen an diesem Programm teil und investieren dadurch auch ihre Freizeit, denn die Ausbildung ist unabhängig vom Lehrplan.

Das Programm ist auf einem einfachen Prinzip aufgebaut: Ältere Schüler helfen den jüngeren Mitschülern. „Die Scheu, sich einem Mitschüler, also einem ,Buddy’, anzuvertrauen, ist geringer, als dass man mit seinem Problem zu einem Lehrer kommt“, weiß Direktorin Theresa Volpe-Pühringer, die das Mediationsprogramm bereits vor Jahren initiierte, als „eine der ersten Schulen in Kärnten“, wie sie hervorhebt. „Damals, als ich Klassenvorständin war, hatte ich mit einigen Mobbing-Fällen zu tun und habe eine Weiterbildung zu diesem Thema gesucht, damit ich besser auf solche Situationen vorbereitet bin. Ich habe dann einen Universitätslehrgang besucht und ein Mediations-Programm am Gymnasium ins Leben gerufen“, erzählt Volpe-Pühringer. Team-Besprechung mit Direktorin Theresa Volpe-Pühringer (Mitte), den Lehrern Claudia Koreschnig (links) und Verena Wurzer-Lipouschek (rechts) sowie Hoffmann und Münzer Foto © Daniela Grössing

