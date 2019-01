Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Wanderung beginnt bei Sonnenaufgang in der Steiermark und endet bei Sonnenuntergang in Kärnten © KK/Zirbenland-Wolfgang Spekner

Robert Graimann von der Agentur „Alpin Süd Bergsport“ aus Feldkirchen liebt die Natur. Nicht minder angetan hat es ihm das Naturschauspiel, wie er mit etlichen Vollmondwanderungen in der Vergangenheit bereits bewiesen hat. Jetzt bietet Graimann mit „The Highlander“ eine Mega-Wanderung an, für die man allerdings reichlich Kondition, Kraft und Trittsicherheit benötigt.

Am 15. Juni, zur Zeit des Sonnenhöchststandes, führt der Weg von den Seetaler Alpen in der Steiermark über die Saualpe nach Diex in Kärnten. Die besondere Herausforderung an die Teilnehmer: Sie sollen die gesamte Strecke bei Tageslicht bewältigen – und das im Rahmen einer einzigen Tour. Gestartet wird bei Sonnenaufgang, spätestens bei Sonnenuntergang um 21 Uhr muss das Ziel erreicht sein. Es gilt, rund 16 Stunden zu marschieren, bevor man die Wanderschuhe ausziehen und die Beine von sich strecken darf.

Für weniger Leistungshungrige gibt es einen Start um acht Uhr auf dem Klippitztörl, also etwa auf halber Strecke. Von hier aus sind es dann aber trotzdem noch 27 Kilometer bis Diex, wofür man ebenfalls über genügend Ausdauer verfügen muss. Am Ende der körperlichen Anstrengung wird man in der Kärntner Sonnengemeinde mit einem Fest belohnt.