Arbeitsunfall in der Nacht auf Freitag in einem Industriebetrieb im Bezirk Völkermarkt. Rettung brachte Verletzten ins UKH nach Klagenfurt.

© Fuchs

In der Nacht auf Freitag führte ein 44-Jähriger in einem Industriebetrieb Arbeiten an einer pneumatischen Schraubanlage durch. Trotz Abschaltung der Anlage setzte sich, vermutlich durch Restdruck, ein Zylinder in Gang. Laut Polizei St. Kanzian/Klopeiner See wurde der Arm des Arbeiters dadurch eingeklemmt. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde der Mann von der Rettung ins Unfallkrankenhaus nach Klagenfurt gebracht.