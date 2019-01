Facebook

Im Vorjahr erblickten 525 Babys im Lavanttal das Licht der Welt © Dalia Drulia - stock.adobe.com

Fleißig war der Storch im Bezirk Völkermarkt auch im Jahr 2018. 315 Babys erblickten das Licht der Welt. Die meisten von ihnen kamen in Wolfsberg oder Klagenfurt zur Welt. 3348 Mal bog der Storch im vergangenen Jahr in eines der Landeskrankenhäuser in Klagenfurt, Villach oder Wolfsberg ab. Wie schon in den letzten Jahren, machten auch 2018 die meisten Babys im ELKI des Klinikums Klagenfurt am Wörthersee den ersten Schrei. Einmal gab es sogar Drillinge, 29 Mal Zwillinge. In Wolfsberg kam man 2018 auf 525 Babys bei 523 Geburten – zwei Mal gab es eine Zwillingsgeburt.

