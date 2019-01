Mit der Veranstaltung „Wir fürs Leben“ wandten sich Politiker und Exekutivbeamte an die Jugend, um vor Drogen zu warnen. Das Interesse an der Veranstaltung in der Neuen Burg war groß.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Großes Interesse herrschte an der Veranstaltung „Wir fürs Leben“ in der Neuen Burg in Völkermarkt © Zarfl

Allein im vergangenen Jahr waren in Kärnten 25 Drogentote zu beklagen, acht davon kamen aus Unterkärnten. Zum Vergleich: In den Jahren 2016 und 2017 verstarben im ganzen Land je 12 Menschen nach dem Missbrauch von Suchtmitteln.

Im Bezirk führte diese Entwicklung zu einem Schulterschluss aller Gemeinden sowie der Polizei. Das Sicherheitsforum „Sucht“ wurde im September letzten Jahres ins Leben gerufen. Nun fand die erste Jugend-Informationsveranstaltung des Forums „Wir fürs Leben“ in der Neuen Burg in Völkermarkt statt. „Wir dürfen die Augen nicht vor dieser Problematik verschließen.“ Mit diesen klaren Worten eröffnete der Sittersdorfer Bürgermeister Jakob Strauß die Veranstaltung. Danach sprachen Bezirkspolizeikommandant Klaus Innerwinkler, Bürgermeister Valentin Blaschitz sowie Bezirkshauptmann Gert-Andre Klösch zu den Kindern. Notarzt Martin Pirz warnte in seinem Impulsvortrag „Drogen, Körper, Psyche“ sehr eindringlich: „Wenn ihr diese Mittel ohne Kontrolle nehmt, dann geht ihr nicht entspannt aus dem Krankenhaus, sondern eure Eltern werden zwei Tage danach an eurem Grab stehen.“