Musikverein-Möchling Klopeiner See lädt am Freitag zur Infoveranstaltung. Angesprochen sind alle Musikliebhaber.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Musikverein sucht musikalische Quer- und Wiedereinsteiger © Tamina Katz

Start eines neuen Projektes des 37- Mitglieder starken Musikvereins Möchling Klopeinersee. Unter dem Motto: „Musik gibt mir die Luft- Blasmusik für alle“ sollen Junggebliebene Anfänger, Wiedereinsteiger oder Quereinsteiger angesprochen werden. „Wir möchten die Leute zur Musik motivieren“, informiert Christoph Tanzer, der als Botschafter der Kärntner Volkskultur sowie als Obmann Musikverein Möchling-Klopeiner See tätig ist. Es seien keine musikalischen Vorkenntnisse von Nöten. „Es ist einfach für alle, die der Pflichtschule bereits entwachsen sind und sich aktiv in der Musik beteiligen möchten“, berichtet Tanzer, der ebenfalls Bezirksjugendreferent des Blasmusikverbandes ist. Auch eine Barriere soll genommen werden. Eine Altersgrenze gebe es nämlich nicht. „Wir möchten den Menschen, die an der Musik aktiv teilnehmen möchten aber denken es ist bereits zu spät- eine Plattform bieten“, so Tanzer.

Musizieren macht froh

Die positiven Aspekte des gemeinschaftlichen Musizierens stehen im Vordergrund. Ob Klarinette, Oboe oder sogar Schlagzeug. Auf welches Instrument die Qual der Wahl fällt sei zweitrangig. „Wir werden alles was in unserer Macht steht tun, um den interessierten Menschen behilflich zu sein“, stellt Tanzer fest. Denn eines sei klar: „Musik hat viele positive Eigenschaften. Es macht unter anderem fröhlich und stärkt das Selbstbewusstsein.“ Die näheren Projektdetails werden am Freitag um 19 Uhr im Kultursaal K3 (Probelokal des Musikvereins) besprochen. St. Kanzian: Neujahrskonzert Klicken Sie sich durch die Galerie! Tamina Katz Tamina Katz Tamina Katz Tamina Katz Tamina Katz Tamina Katz Tamina Katz Tamina Katz Tamina Katz Tamina Katz Tamina Katz Tamina Katz Tamina Katz Tamina Katz Tamina Katz Tamina Katz Tamina Katz Tamina Katz Tamina Katz Tamina Katz 1/20