Polizist Günther Kazianka (45) hat das Buch "Herausforderung Leben" geschrieben. Am Donnerstag wird es bei der Suchpräventionsveranstaltung „Wir für’s Leben“ vorgestellt.

Günther Kazianka schildert sehr persönlich seine Erfahrungen © Daniela Grössing

"Liebe Mama, lieber Papa! Wenn ihr diesen Brief lest, bin ich nicht mehr da. Bitte seid nicht traurig.“ – Mit diesem emotionalen Abschiedsbrief einer 16-Jährigen beginnt das Buch „Herausforderung Leben“ von Günther Kazianka. Diesen Brief, wenn auch im Buch anonymisiert, hat es wirklich gegeben. Er hat den Völkermarkter Präventionsbeamten erschüttert und war der Anlass für den Entschluss, ein Buch zu schreiben.

