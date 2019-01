Facebook

"Das Kind wurde im kritischen Zustand eingeliefert" © Jürgen Fuchs

"So viel wollten wir dir noch sagen, geben und mit dir erleben. Doch diese Zeit war uns nicht mehr vergönnt. Wir lieben dich und vermissen dich voller Schmerz". Mit diesen Worten auf einer Parte verabschiedet sich die Familie von einem siebenjährigen Mädchen. Am 16. Jänner verstarb die junge Völkermarkterin im Schockraum des Klinikums Klagenfurt. "Die Patientin wurde mit dem Notarzt in instabilem und sehr kritischem Zustand eingeliefert", bestätigt Kabeg-Sprecherin Kerstin Wrussnig den tragischen Fall.