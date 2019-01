Zwölf Jauntaler Wirte servieren am Freitag ihre hausgemachte "Saura Supp'n" und kämpfen um den Titel "Jauntaler Saure Supp'n Wirt".

Die "Saure Supp'n"-Wirte werden sich einen heißen Wettkampf liefern © Markus Traussnig

Nach einjähriger Pause kehrt die „Jauntaler Saure Supp'n"-Olympiade zum zehnjährigen Jubiläum zurück. Der Bewerb findet am Freitag um 20 Uhr im Veranstaltungszentrum K3 in St. Kanzian statt. Am Buffet werden über 300 Liter „Saure Supp'n“ für alle zur Verkostung bereit stehen.