Ein im Bezirk Völkermarkt lebender Slowene wird verdächtigt, in der Nacht auf Dienstag in Bleiburg einen Einbruch verübt zu haben. Der 29-Jährige war betrunken.

Ein betrunkener brach in ein Lokal ein und stahl dort unter anderem Alkoholika (Symbolfoto) © APA/DPA/KLAUS-DIETMAR GABBERT

Er war zwar schon betrunken, wollte aber wohl nicht aufhören: Ein Slowene soll in der Nacht auf Dienstag in ein Gasthaus in Bleiburg eingebrochen sein. Dort soll der 29-Jährige, der im Bezirk Völkermarkt lebt, Lebensmittel und Alkoholika gestohlen haben. Der Mann wird verdächtigt, gegen 4 Uhr das Glasfenster des Gasthauses eingeschlagen zu haben. Dabei wurde er allerdings von Zeugen beobachtet und konnte unmittelbar nach der Tat in der Nähe des Tatortes von der Polizei angehalten werden. Ein Alkotest verlief positiv. Der Mann wird angezeigt.