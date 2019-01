Der Aufschrei war weit über Kärnten hinaus groß, das „Acoustic Lakeside“-Festival in Sittersdorf findet heuer nicht statt. Raphael Pleschounig und Sara Trap im Gespräch über die Gründe

Das Liebgewonnene wird heuer fehlen: Das „Acoustic Lakeside“-Festival am onnegger See macht im Sommer Pause © Susanne Hassler

Was waren die Gründe für die „Acoustic Lakeside“-Pause im heurigen Jahr?

RAPHAEL PLESCHOUNIG: 13 Jahre hat sich das Festival entwickelt, wir haben eine Freude damit gehabt. Wir sind jetzt aber an einem Punkt, wo wir merken, wir haben Wichtiges vergessen. Nämlich ein gemeinsames Verständnis mit einem unserer wichtigsten Partner, der Gemeinde Sittersdorf. Es fehlt das Verständnis, was das Festival für die regionale Entwicklung bedeutet. Dass das schwierig wird und viele Gespräche braucht, das wissen wir. Dafür möchten wir uns ein Jahr Zeit nehmen.