Am Montag wird ein 300-Tonnen-Transformator vom Bahnhof Grafenstein zum Umspannwerk Obersielach in Völkermarkt transportiert. Es kann zwischen 13 und 16 Uhr zu Verkehrsstörungen kommen.

Der Transformator wiegt 300 Tonnen © Simone Dragy

Am heutigen Montag wird ein Mega-Transformator ins Umspannwerk Obersielach in Völkermarkt transportiert. Es kann zwischen 13 und 16 Uhr zu Verkehrsstörungen im Ortsgebiet von Völkermarkt kommen. Der 220/110-kV-Transformator wird über die Bundesstraße vom Bahnhof Grafenstein nach Völkermarkt gebracht. Ziel ist das APG-Umspannwerk in Obersielach, welches einen Großteil der Kärntner Haushalte und Wirtschaftsbetriebe mit Strom versorgt. Ab 14.30 Uhr wird der Schwertransporter die Stadt Völkermarkt erreichen. Hier wird es unweigerlich zu Verzögerungen und teilweisen Straßensperren entlang der ganzen Packer Bundesstraße bis zum Industriegebiet in Völkermarkt kommen. Die Inbetriebnahme des Transformators erfolgt nach umfangreichen Aufbau- und Überprüfungsarbeiten Ende Februar.

Der Transformator ist einer von drei Großtransformatoren zur Anspeisung des 110-kV-Netzes der Kärnten Netz GmbH. Er muss nun aufgrund eines Störfalles kurzfristig mit einem Reservetransformator getauscht werden. Die Inbetriebnahme des Transformators erfolgt nach umfangreichen Aufbau- und Überprüfungsarbeiten Ende Februar. Aufgrund des Gewichts von insgesamt 593 Tonnen – der Transformator selbst hat 300 Tonnen – und der Gesamtlänge von 80 Metern erfolgt der Sondertransport unter Präzisionsarbeit und stellt die Beteiligten vor eine logistische Herausforderung: Spezialisten sorgen für den reibungslosen Ablauf der knapp dreistündigen Straßenfahrt.

In Summe investiert die Austrian Power Grid AG bis zum Herbst 2019 rund 38 Millionen Euro in den Standort Völkermarkt.

APG-Betriebskoordinator Markus Mucher und Projektleiter Wolfgang Ranninger Foto © APG