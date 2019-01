Dass das „Acoustic Lakeside“-Festival am Sonnegger See erstmals pausiert, sorgt für Aufregung in der Kulturszene. Künstler und der Landeshauptmann meldeten sich zu Wort.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heuer macht das „Acoustic Lakeside“ am Sonnegger See eine Pause © Susanne Hassler

Nicht nur zahlreiche treue Festivalbesucher taten ihre Enttäuschung über die Pause des „Acoustic Lakeside“-Festivals am Sonnegger See in Sittersdorf kund, auch Künstler, die mittlerweile ebenfalls zu Fans geworden sind, reagierten mit Unverständnis. Sie alle hoffen, dass das Festival 2020 wirklich wieder stattfinden wird. Matthew Caws, Leadsänger der bekannten US-amerikanischen Alternative-Rock-Band „Nada Surf“ („Always Love“), bezeichnet das heimische Festival als „einzigartig“. Trotz 22-jähriger Festival-Erfahrung in der ganzen Welt könne er es nicht abwarten, wieder an den Sonnegger See zu kommen.

Der in Wien lebende Kärntner Musiker Herwig „Fuzzman“ Zamernik von „Naked Lunch“ zeigt sich verärgert über das Unvermögen, eine Lösung zu finden. Schließlich kämpfe man in Kärnten um jeden Millimeter Kultur, „wie ein Narr gegen Windmühlen“. Andreas Schäfermeier, Pressesprecher des Landeshauptmannes und Kulturreferenten Peter Kaiser, betont, dass Kontakt mit den Veranstaltern aufgenommen wurde, um allfällige Probleme zu diskutieren und Lösungen zu finden. Matthew Caws, Leadsänger von Nada Surf, ist ein gern gesehener Gast am Acoustic Lakeside Foto © Marija-M. KANIZAJ

Matthew caws („Nada Surf“) Ich habe in den letzten 22 Jahren auf Festivals in der ganzen Welt gespielt, daher kann ich sagen, dass das „Acoustic Lakeside“-Festival einzigartig ist. Es ist sehr gut organisiert und das Publikum ist positiv und friedlich. Ich habe es genossen, im sauberen Wasser des Sees zu schwimmen und finde, dass die Umwelt nicht zu schaden gekommen ist. Ich hoffe, dass es 2020 wieder ein Festival gibt. Ich möchte auf jeden Fall wieder kommen!

(Der Text wurde übersetzt und gekürzt)

Stuart Freeman: "Ich bin traurig" Foto © ORF/Hans Leitner

Stuart Freeman, FM4-Morning Show-Moderator Das Festival wird sehr vermisst, das macht mich traurig. Ich war bei den ersten Festivals und die waren toll. Immer ausverkauft und familienorientiert. Letztes Jahr war ich wieder da und habe es extrem gut organisiert gefunden. Ich hoffe, dass sich die Lage 2020 wieder ändert. Ein Festival zu organisieren, ist sehr schwierig, auch wenn die Leute denken, dass es leicht wäre – ist es nicht.

(Der Text wurde übersetzt und gekürzt)

„Farewell Dear Ghost“ widmete „Acoustic Lakeside“ ein Liebeslied Foto © CHRISTOPH LIEBENTRITT

Andreas Födinger („Farewell Dear Ghost“) Natürlich sind wir traurig, dass das „Acoustic Lakeside“-Festival pausieren muss, aber wir kennen mittlerweile die Veranstalter persönlich und sie haben sich nach den letzten Jahren wirklich eine Pause verdient. Sollen sie sich doch an den See legen ohne immer den Stress im Hinterkopf zu haben. Ich weiß, welch’ unglaublicher Kraftakt es ist, ein Festival zu organisieren, vor allem weil in Österreich das meiste ehrenamtlich passiert und oft der einzige Lohn für die tagelange Arbeit gelungene Festivaltage sind.

Roland Gratzer und Hannes Duscher (rechts), FM4-Moderatoren und Entertainer Foto © ORF/Thomas Jantzen

Roland Gratzer und Hannes Duscher Das ,Acoustic Lakeside‘ ist unser Lieblingsfestival und wir wünschen uns, dass es weitergeht.

Herwig „Fuzzman“ zamernik Foto © Elisabeth Peutz

Herwig „Fuzzman“ Zamernik Es ist erschütternd, dass ein weiterer Eckpfeiler der jugendlichen Kultur im ohnehin schon ausgehungerten Kärnten wegbricht. Das „Acoustic Lakeside“-Festival ist nicht nur eines der schönsten Festivals europaweit, sondern unumstritten auch ein sehr erfolgreiches, vor allem weil es so friedlich, gastfreundlich und herzlich wie kein anderes ist. Obendrein hochprofessionell organisiert. Umso befremdlicher, dass da seitens der Politik keine Lösung gefunden werden kann. Ich weiß, wie schwer den Veranstaltern diese Pause fällt. So lange ich denken kann, kämpft man in Kärnten um jeden Millimeter Kultur, wie ein Narr gegen Windmühlen. Dabei gibt es so viel Potenzial. Schade! So ein schönes Land, so viele Menschen, die wollen, so wenige Möglichkeiten.

Landeshauptmann und Kulturreferent Peter Kaiser Foto © Markus Traussnig

Peter Kaiser „Die neue Kulturabteilung des Landes ist bereits in Kontakt mit den Veranstaltern, um offene Fragen, Probleme sowie deren Lösung zu diskutieren“, lässt Landeshauptmann und Kulturreferent Peter Kaiser über seinen Pressesprecher Andreas Schäfermeier ausrichten. „Dass junge, arrivierte engagierte Kärntner Kunst- und Kulturschaffende in ihren Bemühungen entsprechend unterstützt und wertgeschätzt werden sollen, steht für Peter Kaiser außer Frage. Veranstaltungen wie beispielsweise das „Acoustic Lakeside“ haben sich Dank der engagierten Veranstalter zu Highlights im Kärntner Kulturveranstaltungskalender entwickelt, die weit über die Grenzen unseres Bundeslandes hinaus für positive Resonanz gesorgt haben. Es passiert nicht alle Tage, dass internationale Superstars wie Gavin Rossdale von Kärnten schwärmen“, heißt es weiter.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.