Freundin der Eltern passte in Eberndorf auf den kranken neunjährigen Sohn auf. Sie versorgte ihn mit einer Wärmflasche, die einen Riss erlitt.

Riss an der Wärmflasche

Die Wärmflasche hatte einen Riss (Symbolbild) © photophonie - stock.adobe.com

Weil beide Eltern arbeiten mussten, sprang eine 56-jährige Frau bei einer befreundeten Familie aus Eberndorf ein und kümmerte sich am Donnerstag um den kranken neunjährigen Sohn. Gegen 10 Uhr legte die Frau dem Buben eine mit Stoff bezogene Wärmflasche auf die Brust. Durch einen Riss in der Wärmflasche lief heißes Wasser aus, wodurch das Kind Verbrühungen erlitt. Der Bub wurde nach Erstversorgung durch das Rote Kreuz vom Rettungshubschrauber Christophorus 11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.