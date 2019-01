Facebook

Kriminalreferent Rudolf Stiff, Bürgermeister Strauß, Bezirkspolizeichef Innerwinkler, Simon Marin, Präventionsbeamter Kazianka (von links) © Zarfl

Einen engen Schulterschluss der 13 Gemeinden sowie der Polizei gibt es im Kampf gegen Drogen im Bezirk. Das Sicherheitsforum „Sucht“ startet am 24. Jänner die erste, groß angelegte Informationsveranstaltung unter dem Motto „Wir fürs Leben“ in der neuen Burg in Völkermarkt. Zielgruppe sind alle Jugendlichen im Bezirk zwischen zehn und 14 Jahre. Die Botschaft der gestrigen Presseinformation im Gesundheitszentrum in Völkermarkt: „Drogen sind eine Gefahr“.

„Wir werden die Ohnmacht durchbrechen und etwas tun“, kündigte Sittersdorfs Bürgermeister und Zweiter Landtagspräsident Jakob Strauß an. Neben Impulsverträgen von Experten wie Bezirkspolizeikommandant Klaus Innerwinkler oder Notarzt Martin Pirz wird auch ein Film gezeigt werden. „Pro Gemeinde werden darin zwei Freizeitangebote vorgestellt“, informierte Präventionsbeamter Günther Kazianka. Neue Perspektiven sollen damit den Jugendlichen aufgezeigt werden. Zudem werden zwei Sozialarbeiterinnen Lösungswege zeigen. Die Veranstaltung findet am 24. Jänner um 19 Uhr in der Neuen Burg statt. Der Eintritt ist frei.