Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franz Merkač ist sowohl Autor als auch Kunst-Drechsler © KK/Gotthardt

Der Südkärntner Franz Merkač ist als Künstler, Autor, Kunst-Drechsler, Webdesigner, Maler, Fotograf, Leiter der Galerie Fran in St. Michael und kreativer Verlagsleiter auf der Suche nach neuen Wegen. Vor Kurzem hat er am Buchmarkt in Laibach den ersten Band seiner neuen Buchreihe „domovanje“ (Wohnen) präsentiert. „Ungewöhnliche Ansichten zu suchen und zu finden, ist das Motto meiner neuen Buchreihe, die im Entstehen ist“, sagt Merkač, der Leiter des im Jahre 2011 gegründeten Selbstverlages „Avtonomna delavnica“.

Beim vorgestellten Buch sticht die Titelseite mit der Abbildung eines uralten Holzstückes, das lange Zeit von Holzameisen bewohnt wurde, ins Auge. Die Fotos werden von passenden Texten des Verlegers begleitet. „Auch die weiteren geplanten Buchreihen werden sich mit dem Thema Wohnen aus unterschiedlichen Blickwinkeln befassen“, kündigt Merkač an.

Sein Ziel ist es, die Natur und die menschliche Schaffenskraft in einen spannenden und abwechslungsreichen Dialog zu stellen, der kontrastreich oder symbolisch sein könne.

Zur Person Veröffentlichungen: Vier Gedichtbände in slowenischer Sprache, ein Gedichtband in deutscher Übersetzung; handgedrechselte Holzunikate in seiner Galerie „Fran“ in St. Michael ob Bleiburg, Publikationen zum Thema Volksgruppenidentitätsfindung und Lebenswelten slowenischer Jugendlicher

Kontakt: franc@fran.at“

Info: www.fran.at

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.

Als Autor ist Merkač dafür bekannt, dass er für seine lyrischen Texte immer wieder neue Wörter erfindet. So ist auch das slowenische Wort „domovanje“ für das Wohnen eine Erfindung von ihm. „Ein neues Wort oder ein neuer Begriff erscheint wie eine Blüte vor meinen Augen“, sagt der Doktor der Psychologie und Pädagogik und mehrjährige wissenschaftliche Mitarbeiter verschiedener Institutionen. Ob die Worte in die Umgangssprache übernommen werden, werde die Zukunft zeigen. Neue Wörter seien jedenfalls ein Zeichen von sprachlicher Weiterentwicklung.Fast täglich fallen Merkač aber auch neue Verse ein, die er zu Papier bringt. Nachdem er mit seinen Büchern in Slowenien erfolgreich war, möchte er diese auch den heimischen Vereinen im Rahmen von Veranstaltungen präsentieren.