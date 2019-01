Facebook

Mehr als 600 Schüler besuchen das Alpen-Adria-Gymnasium in Völkermarkt © Markus Traussnig

Eigentlich wollte Direktorin Theresa Volpe bereits am Ende dieses Schuljahres aus dem veralteten Gymnasium, das geschleift und neu errichtet wird, ausziehen und in die geplante Container-Schule auf den Sportplatz siedeln. Während des zweijährigen geplanten Neubaus werden die Schüler in Containern unterrichtet. Daraus wird aber wohl nichts.

Nachdem das ursprüngliche Turnhallen-Konzept verworfen wurde, hat sich der Neubau des Alpen-Adria-Gymnasiums um ein Jahr verschoben. „Frühester Baubeginn ist im Jahr 2020“, sagt Siegfried Torta, Leiter der Bauabteilung in der Bildungsdirektion Kärnten. „Wir warten noch auf einen Beschluss der Gemeinde und dann beginnen wir mit der europaweiten Ausschreibung“, fährt er fort. Dieser erfolgt diese Woche in der Stadtratssitzung.

