Mit Übungen soll die Bewegungsfähigkeit erhalten bleiben. Das Kursangebot im Bildungshaus Sodalitas in Tainach richtet sich an ältere Menschen. Ein wichtiges Thema ist die Sturzprophylaxe.

Auch im Alter kann man noch fit und mobil sein © Contrastwerkstatt - Fotolia

Der Kurs „Fit für 100“, der jetzt im Bildungshaus Sodalitas in Tainach startet, unterstützt Menschen dabei, auch im höheren Alter kräftig, mobil und selbstständig zu bleiben. Silvia Ramusch, Lehrerin an der Schule für Sozialbetreuungsberufe in Klagenfurt, bietet ein gezieltes Bewegungsprogramm an, mit dem Muskeln und Koordination gefördert werden und mit dem vor allem das im Alter hohe Sturzrisiko verhindert werden soll. Das Gruppentraining findet zweimal pro Woche statt, immer dienstags und donnerstags jeweils von 14 bis 15 Uhr. Termine gibt es derzeit bis Anfang April. Mehr Information unter Telefon (04239) 26 42 oder www.sodalitas.at.