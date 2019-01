Facebook

Bürgermeister Gottfried Wedenig beim Antrittsbesuch in der Praxis von Marianne Mathia © Privat

Der Engpass in der medizinischen Versorgung der Menschen in den Gemeinden Eberndorf und St. Kanzian ist nach Monaten jetzt endlich zu Ende. In Kühnsdorf hat die Allgemeinmedizinerin und Fachärztin für Chirurgie, Marianne Mathia, ihre Ordination im Gesundheitszentrum (ehemaliges Raika-Gebäude) eröffnet. Sie tritt die Nachfolge von Hans-Jörg Molderings an, der sich Mitte des vergangenen Jahres in den verdienten Ruhestand verabschiedet hat.