Die freiwillige Feuerwehr Eberndorf hielt am Wochenende ihre 136. Jahreshauptversammlung ab.

© KK/Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Eberndorf lud zur 136. Jahreshauptversammlung. Kommandanten-Stellvertreter Günter Kriegl verlas, dass die FF 2018 zu 82 Einsätzen alarmiert wurde.

Insgesamt war die Mannschaft 1353 Stunden für die Bevölkerung unentgeltlich im Einsatz. Weitere 7856 Stunden war die Feuerwehr bei Übungen, Ausbildungen und Technischen Diensten im Einsatz. Aktuell besteht die Feuerwehr Eberndorf aus 82 Mitgliedern und verfügt über fünf Fahrzeuge.

Von der Jugendfeuerwehr in den Akivstand überstellt wurden Adrian Koraschnigg und Kevin Wernig. Angelobt wurden Laura Urban und Marc Wernig. Zum Atemschutzbeauftragten wurde HLM Gerfried Lach und zu seinem Stellvertreter Hans Georg Schleschitz ernannt.



Feuerwehrarzt Dieter Schmidt legte sein Amt als Feuerwehrarzt zurück, es übernimmt Raimund Kolenik.



Geehrt wurden für fünf Jahre Dienst in der Feuerwehr Stefan Kramer, für zehn Jahre Paul Morocutti, für 20 Jahre Markus Radocha und Wolfgang Somrak, für 35 Jahre Josef Wernig und für 45 Jahre Tätigkeit in der Feuerwehr Fritz Wernig.