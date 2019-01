Kleine Zeitung +

Völkermarkt Sterbenskranker 19-Jähriger tot in Wohnung gefunden

Der Tod eines jungen Mannes beschäftigte am Wochenende Polizei und Justiz. Der 19-Jährige wurde am Samstag tot in einer Wohnung aufgefunden. Der Alleinstehende starb laut Obduktion eines natürlichen Todes.