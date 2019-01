Die Tourismusregion Klopeiner See - Südkärnten begrüßte ihre neue Mitarbeiterin "Ente Elsa" auf der Ferienmesse in Wien.

© KK/Manfred Hirn

Erstmals mit dem Tourismus-Maskottchen Ente Elsa präsentierte sich die Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten auf der Ferienmesse in Wien, welche von Donnerstag bis Sonntag in Wien stattfand. Die Tourismusregion will sich als beliebteste Urlaubsregion für Familien positionieren. Die vielen Kinder auf der Ferienmesse in Wien waren von Ente Elsa begeistert.