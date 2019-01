97 im Dekanat Völkermarkt, 95 in Eberndorf, 128 in Tainach – immer mehr kehren der Kirche den Rücken zu. Einzig in Bleiburg ist die Zahl rückläufig.

Viele Katholiken kehrten der Kirche im Vorjahr den Rücken © Helmuth Weichselbraun

Wie in den Jahren zuvor, kämpfte die Kirche auch 2018 wieder um ihre Schäfchen. 352 aus dem Bezirk Völkermarkt haben ihr dennoch den Rücken gekehrt. Doch warum? „Es ist leider keine Überraschung mehr“, sagt Dechant Zoltán Papp, zuständig für das Dekanat Völkermarkt. „Gegenfrage: Wie viel Kontakt pflegen die Leute mit ihrer Pfarrgemeinde? Wenn der ,Verein Kirche‘ nur in weiter Ferne existiert, dann habe ich nicht so viel Bezug dazu, dann fühle ich die Zugehörigkeit weniger.“ Im Dekanat Völkermarkt traten 97 Menschen aus der Kirche aus, im Jahr zuvor waren es 74. Papp: „Auch die aktuellen innerkirchlichen Spannungen werden dazu beitragen, dass sich Menschen abwenden. Hier tragen auch die Medien dazu bei: Wie oft eine Suppe aufgewärmt und ein Thema aufgerollt wird.“

Menschen ernst nehmen

Für sein Dekanat wünscht er sich, dass die Pfarrgemeinde vor Ort gut funktioniert. Dies sei wichtigerr als die Welt draußen. „Wenn Menschen Anliegen und Wünsche haben, müssen sie ernst genommen werden. Sie sollen sich nicht als ,nur eine Nummer‘ oder Geldgeber fühlen.“ Auch Wut und Unzufriedenheit der Menschen kann Papp gut verstehen. „Ich wünsche mir, dass sie zu mir kommen. Vor Ort kann man etwas ändern, der Apparat der Weltkirche bewegt sich langsamer.“

Als einziges Dekanat im Bezirk sind die Austrittszahlen in Bleiburg rückläufig. 32 waren es im letzten Jahr, 2017 noch 36. „Bei uns ist die Kirche noch im Ort vorhanden“, sagt Dechant Ivan Olip. Es sei kein leichtes Jahr gewesen für die Kirche. „Die Aufarbeitung der Vergangenheit des Bischofs, Medienberichte, aber auch Versuche von Seiten der Beteiligten, die Sache durchzuschweigen, waren nicht dienlich.“

Dennoch glaubt Olip an „seine“ Pfarren. „Dort, wo die Seelsorge gut ist, wo der Pfarrer lieber gibt als nimmt, dort fühlt man sich auch gut aufgehoben.“ So hätten die Menschen auch Sehnsucht nach mehr – nur materielle Güter, Essen und Trinken reichen nicht. „Man muss versuchen, ihnen Antworten zu geben, ihnen in guten wie in schlechten Zeiten beizustehen.“ Gerade bei Trauerfällen und Krisen müsse man da sein. „Natürlich gibt es auch das Kriseninterventionsteam, aber ich merke, wenn ich in der Nähe bin, hilft das den Menschen so, als ob drei andere da wären. Das Vertrauen kann man nicht von heute auf morgen gewinnen.“

Vorwiegend junge Leute

Im Dekanat Tainach gab es 2018 128 Austritte, vier mehr als 2017. „Ich habe gesehen, dass es vorwiegend junge Leute waren, oft ist der Kirchenbeitrag der ausschlaggebende Grund“, so Dechant Anton Opetnik. Das Problem sieht er in der Kluft zwischen dem Wohnort und dem Sozialleben der Menschen: „Viele wohnen wohl bei uns, arbeiten aber in den größeren Städten. Dort haben sie auch ihre sozialen Kontakte, wenn sie nicht gerade in einem Verein sind.“ Am Land kenne man sich eher, so auch in ländlicheren Pfarrgemeinden. Da sieht man ein Problem schneller.

Die Zahlen im Detail Bleiburg. 32 Austritte (2017: 36), 6 Wiedereintritte (2017: 6). 7360 Katholiken.

Eberndorf. 95 Austritte (2017: 87), 13 Wiedereintritte (2017: 12). 13.297 Katholiken.

Tainach. 128 Austritte (2017: 124), 11 Wiedereintritte (2017: 20). 12.863 Katholiken

Völkermarkt. 97 Austritte (2017: 74), 14 Wiedereintritte (2017: 7). 12.136 Katholiken.

Sandra Müllauer Redakteurin Kärnten Mehr von Sandra Müllauer

Dechant, zuständig für das Dekanat Eberndorf, ist froh, dass „in dem Bereich, in dem ich zuständig bin, relativ wenige ausgetreten sind“. Ob die aktuelle Situation noch mehr Menschen zum Austritt bewegt, würde man erst in den Zahlen dieses Jahres sehen. „Ich bin der Überzeugung: Nur dann, wenn wir die Pfarren, für welche wir zuständig sind, sympathisch und mit vielen Mitarbeitern darstellen, haben wir weniger Schwierigkeiten. Die Zahlen sollten für jeden Pfarrer ein Ansporn sein, die Gemeinschaft nach bestem Wissen und Gewissen zu unterstützen.“Zunder glaubt nicht an ein finanzielles Problem aufgrund des Kirchenbeitrages: „Wenn man mit der Familie ausgeht, ist das oft schon teurer.“