Ein schwerer Brocken ist immer die Erhaltung des Wegenetzes. Auch in die Infrastruktur für Wasser und Abwasser muss investiert werden. Im ersten Teil geht es um Projekte in St. Kanzian, Globasnitz, Eberndorf, Feistritz ob Bleiburg und Ruden.

Am Wohnprojekt der DWB Drau Wohnbau am Postplatzl wird nach der Frostperiode weitergebaut. Ende 2019 soll der Bau abgeschlossen sein © Markus Traussnig

Insgesamt 1,23 Millionen Euro wird die 137 Quadratkilometer große Stadtgemeinde Völkermarkt laut Bürgermeister Valentin Blaschitz in diesem Jahr in die Sanierung von Straßen und Brücken investieren. Ebenfalls rund eine Million Euro wird heuer in die Errichtung und Modernisierung des Altstoffsammelzentrums in Höhenbergen gesteckt. Die im jüngsten Gemeinderat stark kritisierte Kostenüberschreitung begründet Blaschitz mit den konjunkturbedingt um 20 Prozent gestiegenen Baukosten.

