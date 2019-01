Auf einigen Natureisflächen ist das Schlittschuhlaufen im Bezirk Völkermarkt erlaubt. In der Halle in Völkermarkt ist man vom Wetter unabhängig. Auf dem Turnersee kann man derzeit noch keine Runden drehen.

Turnstunde in der Eishalle: Elias, Fabian und Alexander vom Alpe-Adria-Gymnasium Völkermarkt © Erich Varh

Es wird Zeit, die Eisschuhe aus dem Winterschlaf zu holen. Zwar ist im Bezirk von einer Winterlandschaft noch lange nicht zu sprechen, aber aufgrund der kalten Temperaturen sind einige Eisflächen freigegeben. In Ebriach/Bad Eisenkappel betreiben die Vereinsmitglieder des „GAK Bad Eisenkappel“ den Natur-Eislaufplatz. Beheizte Kabinen zum Umziehen stehen für die Gäste zur Verfügung, auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. In der Gemeinde Globasnitz müssen die Eislaufplätze in Traundorf und Jaunstein noch gesperrt bleiben, aber für Kinder und Jugendliche gibt es in Wackendorf eine kleine Eisfläche zum Austoben.