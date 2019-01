Facebook

Irina Mrack mit Hündin Dana, Künstler Rupert Kreuzberger mit Ulrike und rechts Pfarrer Josef Valeško © Markus Traussnig

Die seltene Nachbildung des Bischofshofener Rupertus-Kreuzes ist in der Kirche St Ruprecht angelangt. Am Mittwoch wurde es enthüllt. Das Kreuz ließ die Familie Mrack (am Bild Irina Mrack mit Hündin Dana, Künstler Rupert Kreuzberger mit Ulrike und rechts Pfarrer Josef Valeško) anfertigen, im Gedenken an Alois Mrack.