In jedem zehnten Kärntner Haus sind die Radonwerte in der Raumluft erhöht. Dies ist die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs. Kostenlose Messung kann beantragt werden.

Die Radonpotenzialkarte zeigt die Gefährdungsgebiete auf © Grafik Kleine Zeitung, Quelle: Fachstelle für Radon der Ages

Rauchen ist die häufigste Ursache für die Ausbildung von Lungenkrebs. Doch die zweithäufigste Ursache bahnt sich völlig unsichtbar über die Raumluft ihren Weg in die Häuser: Radon. Jede zehnte Diagnose Lungenkrebs geht auf das Konto von Radon und dessen Zerfallsprodukte, und somit 400 Lungenkrebstote pro Jahr allein in Österreich. Radon ist ein radioaktives Edelgas und ein Zerfallsprodukt des in Böden und Gesteinen natürlich vorkommenden radioaktiven Schwermetalls Uran. Aus Gesteinen und Böden kann es sich relativ leicht lösen und dann über die Luft in die Wohnräume gelangen. Eine hohe Radonkonzentration tritt beispielsweise auf, wenn der Kellerboden vom Erdreich nicht ausreichend abgedichtet ist. Altbauten sind daher besonders gefährdet, erhöhte Radonwerte aufzuweisen.

