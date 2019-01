Im Gedenken an Sportpionier Alois Mrack ließ seine Familie eine Nachbildung des Salzburger Rupertus-Kreuzes für die Kirche anfertigen. Am Donnerstag wird es gesegnet und in der Taufkapelle aufgestellt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Pfarrkirche St. Ruprecht-Völkermarkt © Hubert Budai

In der Pfarrkirche St. Ruprecht bei Völkermarkt/Št. Rupert pri Velikovcu wird am Donnerstag um 17 Uhr eine Nachbildung des berühmten Bischofshofener Rupertus-Kreuzes, ein Prozessionskreuz aus Ende des 7. oder Anfang des 8. Jahrhunderts, das wahrscheinlich aus einer Werkstatt in Northumbria in England stammt und unter dem heiligen Virgil von Salzburg nach Salzburg kam, feierlich enthüllt und gesegnet.