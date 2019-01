Facebook

Hunderte Festivalbesucher campen jedes Jahr auf dem Gelände des ehemaligen Blumenparks in Sittersdorf © Markus Traussnig

Dass das Acoustic Lakeside Festival 2019 erstmalig pausiert, löste eine Welle der Erschütterung bei den Fans aus, wie in den vielen Kommentaren in den sozialen Medien zu lesen ist. Mehr als 3000 Festivalbesucher verzeichnete die Veranstaltung am Sonnegger See in Sittersdorf jährlich. Den Organisatoren kam das Auslaufen des Pachtvertrages des ehemaligen Blumenparks, der während des Festivals als Campingplatz genützt wird, zum Verhängnis.

